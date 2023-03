Ripristinato l’eliporto sul tetto dell’ospedale Lavori a tempo record

Dalle 15 di ieri, 15 marzo, sono terminati, in anticipo rispetto ai tempi previsti, i lavori di manutenzione straordinaria all’ascensore che porta alla piazzola di atterraggio permettendo così la ripresa da subito della piena funzionalità dell’elisuperficie presente all’ospedale di Portoferraio. "In queste 30 ore – ricorda Luigi Genghi direttore dell’ospedale ’ – il servizio di emergenza non ha conosciuto alcuna interruzione grazie alla possibilità concessa all’elicottero Pegaso di utilizzare, il campo sportivo “Lupi” a Portoferraio".