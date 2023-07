Rischia di perdere l’aereo e annuncia un allarme bomba: evacuato l’aeroporto di Pisa, denunciata una donna

Pisa, 26 luglio 2023 – Per un'ora stamani il traffico aereo è stato interrotto a Pisa e l'aeroporto precauzionalmente evacuato per un falso allarme bomba scoppiato intorno alle 11.

È stata Toscana Aeroporti, la società di gestione dello scalo, a dare la notizia nel pomeriggio precisando che l'aeroporto «è stato chiuso per procedere a tutte le opportune verifiche di sicurezza in seguito a quello che poco dopo si è rivelato essere un falso allarme sul volo Ryanair FR 00587 in partenza da Pisa per Londra Stansted».

All’aeroporto Galilei di Pisa in quel momento si trovavano anche alcuni livornesi: “Ci hanno fatti allontanare – raccontano chiedendo di restare anonimi – ma dobbiamo comunque dire che la situazione è stata gestita bene dal personale di servizio dell’aeroporto e dalla polizia. Non è mai facile per nessuno quando ci si trova in situazioni del genere”

Secondo quanto appreso dalla polizia di frontiera, una donna giunta in ritardo al gate e che dunque rischiava di perdere il volo ha tentato di bloccare il decollo denunciando la possibilità della presenza di un ordigno a bordo dell'aereo. Non si conoscono altri dettagli sulle modalità con le quali avrebbe innescato il caos.

La passeggera alla fine non si è imbarcata e ora rischia una denuncia per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio.

«Per ragioni precauzionali di sicurezza - conclude la nota di Toscana Aeroporti - l'aeroporto è stato prontamente evacuato. Concluse tutte le operazioni e gli accertamenti necessari, lo scalo di Pisa ha ripreso le attività e ha ripristinato la completa operatività». L'interruzione è durata circa un'ora tra le 11 e mezzogiorno.