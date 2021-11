Livorno 7 novembre 2021 - Un livornese in stato confusionale, forse sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti, all'alba ha suonato i campanelli di un condominio svegliando chi stava dormendo. Tra i condomini è sceso un uomo di cittadinanza senegalese che ha avuto un alterco con il livornese. I due poi sono passati alle vie di fatto e nella colluttazione sono finiti contro il portone dello stabile infrangendone la vetrata

Il senegalese si è tagliato una mano con i vetri della porta. A quel punto l'altro è fuggito. Il trambusto e le grida hanno svegliato altre persone dello stabile che spaventate hanno chiamato la polizia. Sul posto sono accorsi gli agenti delle volanti e un'ambulanza per soccorrere il ferito.

In via Sproni già in passato ci sono stati problemi di ordine pubblico per risse e ferimenti tra stranieri africani in preda ai agli effetti dell'alcol e non solo. Dopo un periodo di relativa calma, questa mattina tra le 5 e le 6 e' accaduto questo episodio allarmante.

M.D