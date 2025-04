Rissa allo street food, ferito anche il commissario

Piombino, 28 aprile 2025 – Una rissa è scoppiata nella tarda serata sabato in viale del Popolo a Piombino, tra gli stand della manifestazione International street food. Secondo una prima ricostruzione, quando la fiera era ormai al termine e gli stand stavano chiudendo, un gruppo di giovani avrebbe preteso di ordinare cibo e bevande e da ciò sarebbe scaturito un diverbio con un esercente, degenerato poi in una rissa, anche a colpi di bastone. Sul posto sono intervenuti Polizia e Carabinieri. Un giovane, che stava cercando di dileguarsi per non essere fermato, ha colpito con un pugno il commissario di Polizia Luca Sbordone. E ieri pomeriggio gli operatori hanno abbandonato anzitempo la manifestazione rinunciando all’ultima serata. Un giovane, che stava cercando di dileguarsi per non essere fermato, ha colpito con un pugno un commissario di polizia in quel momento fuori servizio. In tutto sono tre le persone colpite, due sono finite in ospedale per le cure del caso. Uno degli esercenti ha subito una lussazione alla spalla, un altro si è rotto un braccio, mentre un terzo ha riportato fratture alle costole. Altri sono stati soccorsi e medicati sul posto. Un arresto e un fermo sono stati eseguiti nel corso delle indagini per identificare gli autori delle violenze. E’ stata danneggiata anche l’auto dei carabinieri.

Sarebbero due fratelli i primi presunti responsabili della rissa: uno di 22 anni è stato arrestato (violenza aggravata e minacce, sarebbe stato lui a sferrare il pugno al commissario), l’altro denunciato, ma il fascicolo della Procura potrebbe arricchirsi di nuovi indagati. Al vaglio anche i filmati video che ieri circolavano sui social. “Quanto successo sabato sera all’international Streed food non può che essere condannato con forza. Non è certamente di sollievo constatare che, purtroppo, episodi del genere sono una piaga della società contemporanea. Ci tengo a ringraziare tutte le forze dell’ordine per il tempestivo intervento che ha reso possibile l’arresto di alcuni dei responsabili, in particolare il commissario Luca Sbordone che è stato in prima linea nonostante non fosse in servizio. Mi auguro che la visione dei filmati possa assicurare alla giustizia anche gli altri responsabili”. Così il sindaco Francesco Ferrari. Ma intanto divampa la polemica: il Pd accusa l’amministrazione comunale di non aver preso le adeguate misure per garantire la sicurezza della manifestazione.