Rissa e tensione fra genitori al torneo di bambini di 7 anni: arrivano i carabinieri

San Vincenzo (Livorno), 16 marzo 2025 – Una vicenda che ha dell’incredibile, con le società che in alcuni comunicati si dissociano fermamente da quanto accaduto: c’è stata una rissa tra genitori durante una partita di basket in un impianto sportivo di San Vincenzo, in provincia di Livorno. Si stava svolgendo un torneo della categoria Scoiattoli.

Si tratta di bambini di sette-otto anni. I genitori avrebbero inveito contro gli arbitri a più riprese. Nel tentativo, da parte di altri genitori, di calmare gli animi è invece nata la rissa. Sono intervenuti i carabinieri. Sulla vicenda alcune società che stavano partecipando al torneo hanno prodotto comunicati. Tra l’altro, nei momenti della rissa i bambini si sono particolarmente spaventati. Alcuni sono scoppiati in lacrime e i dirigenti li hanno portati in un luogo sicuro.

"La Asd Follonica Basket – si legge in un comunicato della società – si dissocia totalmente dal comportamento intollerabile di alcuni genitori che hanno rovinato quella che doveva essere una giornata di festa per i nostri Scoiattoli a San Vincenzo, trasformandola in una bagarre indecente e intollerabile. La società farà chiarezza, insieme alle forze dell'ordine, sull'accaduto e si riserverà di prendere le dovute decisioni in merito. Questi comportamenti non possono essere in alcun modo tollerati, l'obiettivo del Follonica Basket è quello di assicurare un ambiente sano, positivo e inclusivo in cui i bimbi possano crescere insieme con la passione per la pallacanestro in un contesto in cui spirito di squadra e amicizia siano i punti cardine sui quali costruire il futuro dei nostri bimbi e delle nostre bimbe”.

"L'Asd Pallacanestro Piombino – sono le parole della società piombinese – si dissocia completamente e prende nettamente le distanze dai fatti gravissimi occorsi oggi, con una rissa tra genitori, al palazzetto di San Vincenzo durante un torneo della categoria Scoiattoli (bambini di 7-8 anni). Ringraziamo i nostri genitori che si sono tenuti ben lontani da quanto accaduto. I bambini sono stati protetti dal nostro dirigente Federico Martelli, che li ha portati in una zona sicura insieme ai nostri genitori. Un fatto gravissimo che condanniamo con fermezza, nella convinzione che certe persone debbano stare lontane dai palazzetti senza avere la possibilità di macchiare il nostro meraviglioso sport”.