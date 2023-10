Rissa in piazza Garibaldi, giovane ferito a bottigliate

Livorno, 13 ottobre 2023 – Piazza Garibaldi di nuovo teatro di risse e scontri tra bande di extracomunitari, nordafricani ed etiopi. È successo ieri notte dopo le due quando alla centrale operativa del 112 è arrivata la richiesta di intervento di ambulanze e forze dell’ordine da parte degli allarmati avventori di un locale della zona, il Megik Cult sugli Scali del Pontino, testimoni dello scontro tra stranieri.

I contendenti, sotto effetto dell’alcol e di sostanze stupefacenti, si sono affrontati senza esclusione di colpi. Alcuni di loro armati di bottiglie hanno affrontato i rivali.

Subito dopo le chiamate al 112, sono arrivati in piazza Garibaldi le pattuglie di polizia e carabinieri e due ambulanze della Pubblica Assistenza.

All’arrivo degli agenti di polizia e dei carabinieri con i soccorritori della Pubblica Assistenza, hanno trovato un giovane etiope di venti anni aggredito a colpi di bottiglia. Dopo le prime cure, è stato trasportato al pronto soccorso.

Alla vista delle forze dell’ordine, c’è stato il solito fuggi fuggi tra gli stranieri.

Ma la presenza delle telecamere di videosorveglianza attive in piazza Garibaldi saranno certamente utili alle forze dell’ordine per ricostruire quello che è successo e a identificare gli stranieri che si sono affrontati a colpi di bottiglia.

Allarmati per questa situazione anche i residenti di piazza Garibaldi che non passa giorno nel quale non assistano a scene simili, allo spaccio di sostanze stupefacenti tra le baracchine, in parte abbandonate e chiuse, sia di giorno, sia di sera e di notte.

I negozianti di piazza Garibaldi (ma anche i residenti), con l’approssimarsi dell’ora solare che sarà ripristinata a fine mese, con le giornate sempre più corte e il buio più precoce, tornano a preoccuparsi perché si sentono meno sicuri.

«Non è certo la luce del sole a far desistere gli spacciatori dal frequentare piazza Garibaldi, – commentano negozianti e residenti – ma di sicuro le giornate sempre più corte in autunno e inverno favoriscono la loro presenza anche nel pomeriggio, quando le famiglie con le ultime ore di luce disponibile scendono in piazza anche con i bambini per un po’ di svago. Farlo con la presenza indesiderata e ingombrante di extracomunitari, in gran parte irregolari, che spacciano non ci rassicura. Abbiamo letto sui giornali che il Prefetto ha chiesto al ministero degli interni di poter disporre di pattuglie dell’esercito (’operazione strade sicure’, ndr) per presidiare il territorio. Ben vengano a cominciare da piazza Garibaldi".

di Monica Dolciotti