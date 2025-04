Pugni e bastonate in mezzo alla gente: paura alla festa, colpito commissario

Piombino (Livorno), 27 aprile 2025 – Un sabato notte difficile in Toscana, con risse gravi che sono accadute a Firenze ma anche a Piombino. Qui, in centro, durante una festa serale dedicata allo street food, c’è stata una violenta rissa che ha visto protagonisti dei giovani. Schiaffi, pugni e anche bastonate fra i tavoli.

E’ accaduto nella tarda serata, quando ormai la manifestazione stava per finire. Sembra che da un diverbio con un esercente, che aveva spiegato ad alcuni giovani che le attività stavano per chiudere e non era più possibile ordinare cibo, sia partita la scintilla.

Un momento della rissa accaduta a Piombino

Tra le persone colpite anche un commissario di polizia, Luca Sbordone. Sul luogo della rissa erano stati infatti chiamati polizia e carabinieri. Che sono riusciti a bloccare uno dei partecipanti alla rissa. Una bella serata di festa dunque rovinata dalla violenza. La vicenda adesso fa discutere a Piombino. Torna anche qui il tema, caldo in molte città, della sicurezza, soprattutto nelle ore notturne.

"Esprimo la mia totale solidarietà agli esercenti e alle persone perbene coinvolte – dice il consigliere comunale Davide Anselmi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia – Un ringraziamento al Commissario Capo della Polizia di Stato Luca Sbordone che è intervenuto nonostante non fosse in servizio ed ha rimediato un colpo, per fortuna senza gravi conseguenze. Altrettanto un plauso ai Carabinieri che sono prontamente intervenuti. Un arresto e un fermo sono le prime azioni messe in campo, ma sono certo che attraverso filmati amatoriali e testimonianze le forze dell'ordine nei prossimi giorni faranno piazza pulita di questi delinquenti”.