“L’assessore si deve dimettere”, polemica a Piombino dopo la rissa allo street food

Piombino (Livorno), 30 aprile 2025 – Il Pd invita l’assessore Ceccarelli a dimettersi dopo la rissa allo street food di sabato notte.

Non si placano le polemiche sulla questione sicurezza. Chi invoca una maggiore presenza della polizia municipale sia nelle ore notturne che durante eventi specifici, chi chiede azioni più mirate verso questi gruppi ben conosciuti di ragazzi. Chi cerca anche di far comprendere che Piombino non è una città pericolosa e episodi simili non devono creare un’immagine negativa della città. Un dibattito che da domenica non si è placato e che sta diventando inevitabilmente uno scontro politico.

Sabato sera c’è stata una violenta rissa a colpi di bastone e sassi con feriti (anche il commissario di Polizia), un arresto e denunce

“Siamo perfettamente consapevoli che la responsabilità materiale di certe aggressioni non possa ricadere automaticamente sull’amministrazione comunale - incalza il Pd - ma una domanda politica resta aperta: a cosa è servita la delega alla sicurezza, istituita per la prima volta nella storia di Piombino? Un fatto politico rilevante, che però si è rivelato un fallimento clamoroso. Telecamere ovunque, promesse di presidi fissi, vigili urbani dotati di mezzi speciali, esercito in città con ’Strade Sicure’. Esiste un degrado sociale profondo — bande giovanili, aggressioni, spaccio, riciclaggio — di fronte al quale l’amministrazione Ferrari ha preferito chiudere gli occhi. Solo slogan e propaganda. Se avessimo la pretesa di un’assunzione di responsabilità collettiva, chiederemmo le dimissioni di tutta la giunta.

Ma poiché questo non avverrà, e poiché c’è chi questa delega se l’è presa per intero, allora, se solo non fosse totalmente inesistente, l’assessore Ceccarelli dovrebbe fare un gesto di dignità politica: rassegnare immediatamente le dimissioni. In una città dove per la prima volta è stata istituita una delega specifica alla sicurezza, vedere il crollo totale della fiducia e della serenità dei cittadini è il segno più chiaro del fallimento politico. Chi è causa di questo, si faccia da parte”.

“È la politica nazionale del Pd che è responsabile di questa situazione e il Pd piombinese, invece di puntare il dito contro la prima Amministrazione cittadina che ha seriamente e con competenza affrontato il problema della sicurezza, dovrebbe andare a bussare alle porte dei vertici del proprio partito e chiedere a loro cosa hanno fatto negli anni per la sicurezza dei cittadini. Se vogliono, intanto, possiamo rispondere noi: danni” Così Fratelli d’Italia Piombino.