Rissa fra tifosi del Livorno, sette denunciati

Livorno, 13 marzo 2025 – Sette tifosi del Livorno sono stati denunciati dai carabinieri per la rissa avvenuta domenica 29 settembre 2024 nel quartiere Coteto. Avanzata anche la richiesta di Daspo.

Dalle indagini dei militari, che proseguono per identificare altri partecipanti, sarebbe stato appurato che gli scontri avrebbero coinvolto due distinte fazioni della stessa tifoseria locale, contrapposte da un acceso contrasto ideologico: i sostenitori della Curva nord e quelli del Livorno ultras. Sarebbe emerso fra l'altro che questo ultimo gruppo di tifo, in seguito ai disordini e alle conseguenze scaturite, avrebbe cessato definitivamente di esistere, decretando il proprio scioglimento proprio poco dopo l'accaduto. Le identificazioni, si spiega, sono state possibili grazie all'incrocio dei video registrate dai circuiti di videosorveglianza della zona con i servizi di pedinamento degli indagati sia nelle aree prospicenti allo stadio in occasione di partite che attraverso acquisizioni in ordine a movimenti e dinamiche interne delle frange più attive dei gruppi di tifo organizzato.

In base agli elementi raccolti, si spiega dall'Arma, l'azione sarebbe stata preparata: i partecipanti sarebbero stati "già prima in possesso di strumenti e oggetti atti ad offendere” e nonostante il caldo, avrebbero indossato indumenti e accessori per non farsi riconoscere.