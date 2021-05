Livorno, 19 maggio 20221 - I commercianti e residenti del quartiere Garibaldi e Sant’Andrea sono sempre più preoccupati per la situazione del loro quartiere. Un quartiere difficile per la convivenza tra tante etnie. I cittadini denunciano "la situazione di degrado e pericolo dovuta ai fatti che accadono quasi tutti i giorni tra risse, assembramenti, spaccio di droga e consumo senza freni di bevande alcoliche acquistabili in tutti i minimarket etnici del circondario".

Il loro intervento prende spunto dalla testimonianza, l’ultima che abbiamo raccolto, di una famiglia in via della Pina d’Oro. È costretta a trasferirsi in un altro quartiere perché stanca e spaventata dalla situazione che vive quotidiamente in questa strada "tra spacciatori, schiamazzi, atti vandalici – la denuncia della famiglia – intimidazioni e minacce a chi come noi tenta di reagire".

Domenica sera in via della Pina d’Oro sono intervenute più pattuglie della polizia municipale perché quattro tunisini ubriachi dopo avere vomitato e orinato sulle auto parcheggiate, se l’erano presa con un residente sceso in strada per farli smettere. Sua moglie, che abbiamo intervistato, ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine terrorizzata perché il marito si era trovato da solo davanti ai quattro stranieri. Negozianti e numerosi altri residenti stanchi di questa situazione, tornano così alla carica per segnalare che "nonostante gli esposti fatti e le richieste di intervento rivolte alle forze dell’ordine (spesso inevase), ci troviamo a dover nuovamente lamentare il nostro disagio e disappunto. Disappunto davanti alla vendita di alcolici e super alcolici senza alcun controllo e chi consuma alcolici spesso fa scoppiare risse che provocano danni alle auto e alle vetrine dei negozi".

Ma c’è anche lo spaccio di droga "sotto gli occhi di tutti". Cittadini e negozianti sottolineano infine che "in zona sono presenati 6 mini market e una macelleria islamica che sono veri empori dove si trova a buon mercato la birra e sono usati come punti di spaccio e stoccaggio di stupefacenti".