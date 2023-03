Risse e droga, chiusa la discoteca Appendaun

I sigilli alla discoteca Appendaun

Livorno, 3 marzo 2023 – Droga, risse e frequentatori con precedenti. Dopo l’ennesima segnalazione il questore Roberto Massucci ha firmato l’ordinanza di chiusura per dieci giorni della discoteca ’Appendaun’ in via Provinciale Pisana, dove questa settimana è stato eseguito un ulteriore controllo congiunto delle forze dell’ordine. Controllo coordinato dalla Questura per verificare se il titolare si era adeguato ad alcune prescrizioni impartitegli dopo altri sopralluoghi e in seguito a numerose segnalazioni per risse, per la presenza di persone armate e per consumo di sostanze stupefacenti. Non avendo ottemperato a tutte le richieste delle pubbliche autorità per garantire sicurezza e ordine ai clienti, è arrivato il provvedimento di chiusura temporanea notificato al titolare dell’Appendaun.

Il provvedimento è stato preso, come fanno sapere dalla Questura, perché «negli ultimi mesi dello scorso anno sono stati eseguiti quattro interventi da parte delle forze dell’ordine per episodi ravvicinati nel tempo: tutti verificatisi in tarda nottata quando altre analoghe attività sono chiuse e gli avventori dei locali notturni, in atteggiamenti spesso esuberanti, si sono concentrati nell’unica discoteca aperta fino alle 5 del mattino» ovvero l’Appendaun.

A metà gennaio un avventore 32 enne fu preso a calci e pugni all’esterno della discoteca e finì in ospedale.

A fine gennaio un blitz congiunto delle forze dell’ordine ha permesso di individuare nei pressi dell’Appendaun tre cittadini nordafricani clandestini, con precedenti di polizia.