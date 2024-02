Sporco ovunque, muffa e infiltrazioni sulle pareti. Chiuso ristorante in zona Montenero

Livorno, 16 febbraio 2024 – Nella ristorazione è fondamentale mantenere uno standard elevato sia nella qualità degli alimenti che nell’igiene dei locali, purtroppo non è stato questo il caso di un ristorante di Livorno in zona Montenero. A seguito di un controllo dei carabinieri, infatti, è risultato che la cucina e il deposito alimenti erano in pessime condizioni igienico sanitarie per sporco pregresso sul pavimento. Erano presenti inoltre, incrostazioni, unto sugli impianti e sulle attrezzature, infiltrazioni d’acqua e muffa diffusa sulle pareti e il soffitto e persino il bagno del personale era sprovvisto d’acqua potabile.

I militari che hanno effettuato il controllo hanno stabilito una sanzione al gestore del locale per una somma che arriva a mille euro. Inoltre, in collaborazione con il personale dell’Azienda Sanitaria Toscana nord ovest, è stata disposta l’immediata chiusura e l’inibizione dell’attività di ristorazione. I controlli dei carabinieri proseguiranno poi su tutto il territorio provinciale.