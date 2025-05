Insetti e gravi carenze igieniche, chiuso bar ristorante ad Antignano

Livorno, 13 maggio 2025 – Insetti sul pavimento, unto ovunque e gravi carenze igieniche nei locali cucina: è quanto hanno trovato i Carabinieri del Nas durante un controllo in un bar/ristorante di Antignano. La situazione è apparsa talmente critica da portare alla chiusura immediata dell'attività e a una multa di 3.000 euro alla titolare. Il blitz, effettuato dai militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Livorno, rientra nella campagna nazionale dei Carabinieri per la sicurezza alimentare.

L'ispezione è scattata per verificare il rispetto delle normative igienico-sanitarie e prevenire potenziali rischi per la salute pubblica. Durante il sopralluogo, i militari hanno rilevato sporco pregresso mai rimosso, grasso e unto diffuso su impianti e attrezzature, e la presenza di insetti infestanti in diversi punti della pavimentazione.

A fronte delle gravi criticità riscontrate, è stato richiesto l'intervento del personale dell'Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest, che ha disposto l'immediata sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti, fino alla completa risoluzione delle irregolarità. Alla titolare dell'attività è stata comminata una sanzione amministrativa di 3.000 euro. Controlli analoghi proseguiranno su tutto il territorio provinciale, fanno sapere i Carabinieri del Nas, in collaborazione con l'Arma territoriale, per garantire il rispetto delle norme igieniche e la tutela della salute pubblica.