Muffa e insetti in cucina, chiuso ristorante in centro

Livorno, 1 giugno 2025 – Cucina sporca, muffa alle pareti e insetti. Uno scenario da incubo quello che si sono trovati davanti i carabinieri del Nas di Livorno durante un controllo in un ristorante del centro città. L’ispezione, condotta nell’ambito della campagna nazionale per la sicurezza alimentare, ha portato alla chiusura immediata del locale e a una multa da 3.000 euro per la titolare.

Nel corso del controllo, i militari hanno accertato gravi carenze igienico-sanitarie, tra cui sporco accumulato da tempo, impianti e attrezzature impregnati di grasso e unto, nonché la presenza di muffa e insetti infestanti rilevati in più punti della cucina. A tutto questo si è aggiunta la mancata attuazione del piano Haccp, con lo stoccaggio promiscuo di alimenti insieme a materiali non pertinenti.

La gravità della situazione ha reso necessario l'intervento dell'Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest, che ha disposto la sospensione dell'attività di somministrazione fino alla completa eliminazione delle criticità. I controlli dei carabinieri del Nas, in collaborazione con l'Arma territoriale, fa sapere un comunicato, continueranno su tutto il territorio provinciale per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la tutela della salute pubblica.