Livorno, 8 settembre 2019 - E' stato ritrovato dopo 12 ore l'uomo di 78 anni di cui non si vevano più notizie da ieri sera. L'anziano aveva fatto perdere le sue tracce nella zona di stagno. Stamani, grazie al lavoro di tutte le forze in campo, a cominciare dall'Unità di crisi dei vigili del fuoco e dai volontari dell'Anpas di Stagno, il 78enne è stato individuato mentre camminava lungo il canale Ugione. L'uomo è stato trasportato in ospedale.

