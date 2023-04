“Rivalorizzare Montenero? Proposte e incontri finiti nel nulla per dispetto”

Livorno, 19 aprile 2023 – "Una serie di proposte concrete, a basso costo, per migliorare la qualità della vita di chi abita e visita Montenero, una frazione la cui bellezza per anni, non solo non è stata valorizzata, ma neppure ben conservata”.

Comincia così l’intervento della consigliera comunale del gruppo misto, Costanza Vaccaro, che si sofferma su un pacchetto di idee per migliorare, appunto, la vivibilità di Montenero.

I suggerimenti

Quali idee? Quali proposte? E’ lei stessa a ricordarle. “Potenziamento dell’illuminazione pubblica da via Mondolfi sino a viale del Tirreno e via Giovanni XXIII – spiega –; affidamento in gestione degli chalet e dei bagni pubblici abbandonati; riqualificazione del piazzale Giovanni XXIII; una revisione degli arredi urbani; cartellonistica per percorsi e sentieri; il ripristino della struttura ex asilo Arcobaleno”.

Gran parte di queste proposte, fa notare Vaccaro, erano derivate “dai suggerimenti provenienti da residenti e cittadini, nell’intento di abbellire – con poco sforzo economico – una delle zone collinari più incantevoli della città e punto attrattivo del turismo religioso”.

L’attesa

Fin qui il preambolo. La consigliera a questo punto cambia tono. “La mozione fu portata mesi fa in consiglio comunale – aggiunge – ma, in fase di trattazione, il Pd e la maggioranza ci chiesero un passaggio ulteriore in commissione, per un più ampio coinvolgimento. Abbiamo raccolto l’invito e alla commissione hanno avuto modo di partecipare anche alcuni residenti che, intervenuti, hanno fornito preziosi contributi. La speranza era che questo pacchetto di proposte concrete, non certo un irrealizzabile libro dei sogni, potesse essere un documento condiviso da tutte le forze politiche”.

La delusione

"Purtroppo stamani (ieri, ndr) in consiglio comunale – attacca la consigliera –, nonostante il voto favorevole di tutte le opposizioni, la mozione su Montenero è stata bocciata dal Pd, a dispetto della nostra disponibilità a emendarla anche con la maggioranza, così come avvenuto con le altre forze politiche. Il risultato è che tutto il pacchetto di interventi per Montenero finisce di nuovo nel dimenticatoio comunale, riportando l’orologio indietro nel tempo. Siamo di fronte a una maggioranza Pd che, con scuse patetiche, boccia gli atti dell’opposizione, anche quelli che condivide, poiché non vuole riconoscere all’avversario il merito di un’azione politica a favore della collettività. Una maggioranza – conclude Vaccaro – che evidentemente antepone la lotta politica all’interesse di una intera comunità”.