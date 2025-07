Livorno, inaugurato il nuovo robot chirurgico

Livorno, 2 luglio 2025 - L'Azienda Usl Toscana Nord Ovest inaugura la nuova piattaforma robotica con il contributo di Eni, a seguito dell'accordo innovativo finalizzato alla diffusione della chirurgia robotica nei presidi ospedalieri di Livorno e Massa. L’iniziativa, che rientra nel protocollo di intesa quadro stipulato tra le parti nel 2024, mira a garantire equità di accesso alle cure avanzate, promuovendo al contempo sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica. La piattaforma Versius CMR è entrata in funzione con il primo intervento all'ospedale di Livorno il 27 giugno scorso. La presentazione questa mattina con il presidente della Regione Eugenio Giani, il sindaco Luca Salvetti, la direttrice della Asl Toscana Nord Ovest Letizia Casani oltre al rappresentante di Eni Filippo Uberti. "Ringrazio la Asl Toscana Nord Ovest, tutti gli operatori che sono impegnati ogni giorno con la loro straordinaria professionalità, il sindaco di Livorno Luca Salvetti ed Eni, per questa sinergia importante - ha detto il presidente dela Regione Toscana, Eugenio Giani - . La robotica per la chirurgia rappresenta il salto di qualità poichè è in grado di determinare iterventi meno invasivi, degenze più brevi e meno complicanze post operatorie. Inoltre si crea una nuova generazione di chirurghi per rivoluzionare questa branca importantissima della medicina e traghettarla nel futuro. L'implementazione della robotica è simbolo di eccellenza all'ospedale di Livorno, per garantire ad ogni cittadino e ad ogni comunità il diritto fondamentale alla salute" ha concluso Giani..La scelta della piattaforma Versius Plus è stata dettata dalla sua modularità, compattezza e facilità di trasporto tra le sedi ospedaliere, caratteristiche che la rendono ideale per un utilizzo diffuso e flessibile. Grazie a questa tecnologia, i pazienti potranno beneficiare di interventi chirurgici più precisi, meno invasivi e con tempi di recupero ridotti, riducendo al contempo i costi sanitari e l’impatto ambientale legato agli spostamenti per le cure.