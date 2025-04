Rondelli e Crestacci insieme per la giornata mondiale di consapevolezza dell'autismo

Livorno, 2 aprile 2025 - Un mini concerto di Bobo Rondelli, in un fantastico e inedito duo con Michele Crestacci, è stata la “super sorpresa” che ha allietato le centinaia di persone intervenute all’evento organizzato nel giardino di Villa Porcelli in occasione della Giornata Mondiale di Consapevolezza dell’Autismo.

Il cantautore livornese “che aveva picchiato la testa” ha voluto dare il proprio travolgente contributo alla festa offrendo alcune delle più celebri canzoni del suo repertorio facendo così cantare e ballare i tanti bambini, ragazzi e giovani adulti che frequentano i Centri Diurni della Salute Mentale protagonisti della giornata.

“Siamo davvero molto felici che due apprezzatissimi artisti come Bobo Rondelli e Michele Crestacci – dice Cinzia Porrà, Direttrice della Zona Distretto Livornese – abbiamo voluto far sentire la loro vicinanza ai nostri servizi e soprattutto alle tante persone che le frequentano. La giornata di oggi rappresenta un momento di simbolica condivisione con la cittadinanza di un lavoro che le équipe che si occupano della Salute Adulti di Infanzia, Adolescenti e Adulti svolgono assiduamente e con alta professionalità tutto l'anno, facendo del Centro Autismo Villa Porcelli un punto di riferimento non solo per la zona, ma anche a livello aziendale e regionale. Ancora una volta rivolgo il mio più sentito ringraziamento alla cooperativa Di Vittorio così come alle altre realtà sociali che collaborano con noi, alle équipe dei minori e degli adulti e ai loro coordinatori, la dottoressa Cristina Casella e il dottor Simone Signori, per l'impegno e la dedizione che investono nella vita del centro”. Nel corso della giornata è stato fatto anche un bilancio dei primi risultati ottenuti dal “Progetto Transizioni” finanziato da Regione Toscana – Ministero della Disabilità e finalizzato a facilitare le transizioni di vita delle persone con autismo, promuovendo l’espressione dei loro bisogni e preferenze e sensibilizzando i contesti di vita dei partecipanti.