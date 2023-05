Rosignano, al via il “May Days” delle Pubbliche Assistenze toscane

Rosignano (Livorno), 3 maggio 2023 – Rosignano per tre giorni 'invasa' dai volontari delle pubbliche assistenze toscane. È pronta l'edizione 2023 del May Days, kermesse organizzata da Anpas Toscana arrivata alla sua diciottesima edizione.

Da venerdì 5 maggio si parte con l'allestimento del campo base di Protezione civile in piazza del Mercato, da dove si dipanerà tutta la manifestazione. Venerdì aprirà l'evento un'attività di pet therapy (ore 15 piazza del Mercato); la cerimonia di apertura sarà alle 18 alla presenza del presidente di Anpas Toscana, Dimitri Bettini e delle autorità presenti. Seguirà l'inaugurazione di mezzi e moduli di protezione civile, mentre la cena al campo sarà in collaborazione con gli studenti dell'Istituto alberghiero A. Saffi di Firenze che hanno seguito quest'anno un corso di cucina di emergenza insieme ai responsabili Anpas del settore. Chiude la serata la festa in musica tra volontari e il torneo di calcio balilla umano (dalle 21 in piazza del Mercato). Sabato 6 maggio sarà il momento della competizione.

Ampio spazio verrà dedicato alle ''Soccorsiadi'', le olimpiadi del soccorso nel corso delle quali le squadre di volontari si cimenteranno in interventi simulati su scenari totalmente realistici ricreati in modo da permettere le manovre dei soccorritori. Dalle 9 c'è l'apertura degli stand informativi e della piazza straordinaria di 'Io Non Rischio'. Alle 9,30 in piazza del mercato la donazione straordinaria di Sangue; alle 10 in sala conferenze, c'è invece il Seminario sull'antincendio boschivo (Partecipazione con registrazione); alle 10,30 al campo base, la dimostrazione del gruppo cinofili.

ùAnche il pranzo sarà in collaborazione con gli studenti dell'Istituto A. Saffi di Firenze, ma non va dimenticato anche il torneo di cucina per i volontari di protezione civile. Dalle 15 al Campo Base c'è la simulazione del Centro assistenza e soccorso in mare; alle 16 è stata organizzata una esercitazione di protezione civile. Alle 17 gli sportelli anti violenza sulle donne del progetto Vanessa di Anpas Toscana si incontrano e si confrontano per trovare nuove dinamiche di intervento. Chiude al serata la festa conclusiva con musica e premiazioni dalle 21 in piazza del Mercato.

«Il May Days- ha detto il presidente di Anpas Toscana, Dimitri Bettini - è un evento importante non soltanto per informare la popolazione su chi siamo, ma anche su quello che facciamo. Ogni anno portiamo i nostri valori in giro per la Toscana con questa manifestazione che testimonia l'impegno e la passione dei nostri volontari. Il May Days rappresenta anche un momento di unione e divertimento per tutti gli appartenenti al nostro movimento. Invitiamo i cittadini di Rosignano e dei comuni vicini a stare insieme a noi, a guardare da vicino la nostra attività, e se possibile provare a condividere le nostre attività. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla manifestazione, in particolare le associazioni della zona e le istituzioni locali che ci ospitano».

«Siamo onorati di ospitare a Rosignano il My Day 2023 - ha detto il sindaco di Rosignano, Daniele Donati - che permetterà di far confrontare tra loro i volontari delle Pubbliche Assistenze della Toscana nei vari campi di intervento. Ma è anche un modo per dimostrare ai cittadini la passione, la capacità operativa e l"organizzazione del sistema Anpas a livello regionale, che sa coordinarsi in caso di necessità con le varie istituzioni coinvolte. È un mondo di esperienze ma anche di valori di solidarietà e di cittadinanza attiva, che coinvolge giovani e meno giovani, e che rappresenta un grande patrimonio per tutte le nostre Comunità».

Per il giorno finale, domenica 7, è previsto lo smontaggio del Campo Base, una simulazione del Centro assistenza e soccorso in mare dalle 9,30 e la simulazione camera del fumo alla stessa ora alla Solvay Chimica Rosignano. Chiude la tre giorni la Commissione Nazionale Politiche Giovanili (su invito) dalle 10 in piazza del Mercato (Sala Conferenze).