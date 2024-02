Un albergo da 50 camere alle Spianate

Rosignano, 8 febbraio 2024 – L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che nel prossimo Consiglio Comunale previsto per il mese di febbraio 2024 verrà presentato e discusso il “Piano Attuativo di Iniziativa Privata per la realizzazione di una Struttura Ricettiva per albergo da 50 posti letto, situato nel Comune di Rosignano Marittimo, in Castiglioncello, ubicato in Strada Vicinale delle Spianate. - Comparto Scheda norma 5-1a di cui all’Allegato 1 alle NTA”.

Il piano attuativo prevede la realizzazione di una struttura turistico ricettiva da destinare ad albergo per l’accoglienza di 50 posti letto e servizi aggiuntivi ed integrativi (servizi per il benessere, per lo svago, uffici). Obiettivo del proponente è quello di favorire lo sviluppo dell’entroterra e l’allungamento della stagione turistica facendo emergere le potenzialità paesaggistiche e turistiche della zona. Il proponente, così come emerge dalla documentazione presentata, prevede di realizzare un albergo destinato a soggiorni lunghi anche con la funzione di residenza temporanea per lo smart working. L’intero complesso è composto da tre edifici distanti 10 metri l’uno dall’altro e posti su quote diverse. Il modulo aggregativo è quello delle due camere in successione lungo il declivio in cui il tetto di quella a valle è lo spazio esterno di quella a monte.

Tutta la documentazione relativa alla proposta di variante semplificata al Piano Operativo è disponibile sul sito istituzionale https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.comune.rosignano.livorno.it&e=8dd9b80c&h=33fa1aac&f=y&p=n – Canale Tematico Partecipazione – Garante dell’informazione e della partecipazione – Procedimenti – Piano attuativo di iniziativa privata Comparti 5-1a”. Per informazioni o approfondimento è possibile scrivere direttamente al Garante, entro lunedì 20 febbraio, all’indirizzo email: g.gasparini@comune.rosignano.livorno.it.