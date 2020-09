Rosignano (LIvorno), 5 settembre 2020 – La realizzazione del nuovo distretto socio sanitario nella frazione di Rosignano Solvay, diventa un’iniziativa concreta. Infatti ieri, venerdì 4 settembre 2020 è stato sottoscritto il contratto con il quale il Comune assegna a titolo gratuito, per la durata di 99 anni, il diritto di superficie su un'area di oltre 12.000 metri quadri a Casalino, lungo la Via Lungomonte, per la realizzazione e il mantenimento della nuovo distretto socio sanitario.Il costo stimato per l’intera opera ammonta a 5.100.000 euro, finanziato con risorse statali in conto capitale.

Sono previste attività di medicina generale, riabilitazione, consultorio, Cup, salute mentale infanzia adolescenza, Serd e diagnostica, in una sede all’avanguardia dal punto di vista architettonico e tecnologico. Il Comune di Rosignano Marittimo e L’Asl USL Toscana nord ovest esprimono soddisfazione per questo primo passo verso - si legge in una nota - "un distretto socio sanitario moderno ed adeguato ai tempi ed alle necessità di salute e socio-sanitarie del bacino di utenza". Secondo l'Asl il futuro distretto porterà a ripensare alle "modalità di collaborazione fra medici, infermieri e specialisti per una sinergia orientata alla gestione dei servizi di prossimità".