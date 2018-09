Livorno, 7 settembre 2018 - Un uomo dell'apparente età di circa 40 anni è stato trovato cadavere nel tardo pomeriggio in località Acquabona a Rosignano Marittimo. L'uomo è caduto in un dirupo alto circa tre metri, ma non è chiara la dinamica del decesso. Sul posto ci sono polizia, vigili del fuoco e soccorritori che sono in attesa dell'arrivo del magistrato di turno. Al momento non si esclude alcuna ipotesi anche perché si tratta di una zona isolata, lontana dal centro abitato. Il cadavere è stato scoperto da un passante che ha subito fatto scattare i soccorsi.

Notizia in aggiornameto