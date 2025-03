Rosignano riscopre la propria storia industriale

Livorno, 19 marzo 2025 – Sabato prossimo alle 15.30, l’Auditorium di Piazza del Mercato di Rosignano Solvay ospiterà un evento dal grande valore culturale e storico. Stiamo parlando del convegno “Impatto socio-economico della Società Solvay nel Comune di Rosignano 1913-1940”. L’iniziativa, che gode del supporto e del patrocinio del Comune di Rosignano Marittimo, è nata con l’obiettivo di approfondire le dinamiche sociali, industriali e culturali che hanno accompagnato lo sviluppo dello stabilimento Solvay e l’intero territorio, mettendo a fuoco i cambiamenti che ne sono derivati per la comunità locale.

All’apertura dei lavori, porteranno il loro saluto il Sindaco di Rosignano Marittimo, Claudio Marabotti, e il Direttore dello Stabilimento Solvay di Rosignano Nicolas Dugenetay. Il dibattito e la presentazione dei lavori saranno affidati a Roberto Badulato, segretario del Circolo Piero Gobetti, che illustrerà i principali temi dell’incontro, dalla formazione del polo industriale agli spostamenti migratori dei lavoratori, fino alla nascita di una vera e propria subcultura aziendale che ha segnato profondamente la vita del territorio.

“Era la fine della scorsa estate – spiega Badulato – quando come Circolo Culturale Piero Gobetti di Firenze, con molti soci ed amici locali, abbiamo proposto all’Amministrazione Comunale di Rosignano Marittimo un convegno che analizzasse l’impatto socio-economico della Società Solvay sul territorio nella prima metà del secolo scorso. Ci interessava mettere in luce gli aspetti sociologici della Solvay come nuova realtà nascente nel territorio, a cominciare dal reclutamento delle maestranze, i movimenti migratori dei lavoratori e la nascita di una subcultura aziendale e civica di grande rilevanza. L’Amministrazione Comunale ha sposato quest’idea con entusiasmo impegnandosi per lo sviluppo dell’evento e la promozione sul territorio. Ritengo che, considerando anche l’alto livello culturale e documentario dei relatori, la cittadinanza potrà conoscere gli aspetti più interessanti dello sviluppo storico e sociale di un territorio che ha conosciuto uno dei fenomeni sociologici ed industriali di grande importanza".

Il convegno offrirà dunque un momento di confronto e approfondimento sulle origini di una realtà industriale che ha segnato la trasformazione di Rosignano, incidendo tanto sul tessuto economico quanto sulle dinamiche sociali. L’invito è aperto a tutta la cittadinanza ed offre la possibilità di comprendere meglio la storia e l’identità del territorio, con la prospettiva di coglierne nuove chiavi di lettura per il presente e per il futuro.