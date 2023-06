Rossi: “Spegnimento temporaneo del termovalorizzatore, nessuna criticità nell’erogazione del servizio di raccolta rifiuti”

Livorno, 29 giugno 2023 – In merito alla vicenda dell’impianto termovalorizzatore di Livorno interviene Raphael Rossi, amministratore unico di Aamps.

"Confermiamo che in data 21/06/2023 abbiamo deciso lo spegnimento temporaneo dell’impianto di smaltimento sito in area Picchianti a Livorno – dichiara Rossi – a seguito di una comunicazione inoltrata da Arpat lo stesso giorno inerente il campionamento delle scorie derivanti da combustione dell’impianto effettuato in data 6-7 febbraio 2023. Nel merito e con il rispetto dovuto all’organo di controllo riteniamo opportuno fornire ulteriori elementi utili alla comprensione di quanto verificatosi”.

"Nello specifico – spiega Rossi – ribadiamo di avere assunto la decisione dello spegnimento transitorio in via cautelativa dopo avere ricevuto una comunicazione perentoria da parte di Arpat relativa alla produzione delle scorie post-combustione classificabili come “pericolose”, anziché “non pericolose” (ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 “Testo Unico Ambiente”), nonostante le analisi con esito contrario effettuate in continuità per conto di Aamps dal laboratorio Agrolab (accreditato Accredia). La comunicazione in questione ci invitava, tra l’altro, a “...modificare il Piano di Monitoraggio e Controllo procedendo alla verifica della pericolosità con esecuzione del test di eco-tossicità prima di ogni conferimento”. Un’operazione però pressoché irrealizzabile nell’immediato, sia per l’assenza di procedure autorizzative dedicate sia per i prevedibili ed elevati costi realizzativi inerenti almeno 1 conferimento ogni 18 ore”.

"Riteniamo, pertanto – prosegue l’amministratore unico di Aamps - che la decisione presa per lo spegnimento transitorio dell’inceneritore e le azioni susseguenti debbano essere inquadrate in una logica di comportamenti responsabili consequenziali assunti dal management di un’azienda pubblica come Aamps (gruppo RetiAmbiente) in termini prudenziali e precauzionali nel massimo rispetto delle autorità e istituzioni coinvolte e, soprattutto, a tutela dell’ambiente e a garanzia della sicurezza e della salute di tutta la collettività”.

"Nel frattempo – conclude Rossi – confermiamo di avere affidato un ulteriore campionamento delle scorie a due laboratori esterni accreditati avvalendoci del supporto di Arpat per la verifica puntuale di ogni passaggio sulle procedure che verranno attuate. In attesa degli esiti per tali analisi, i rifiuti solidi urbani, prima destinati e trattati all’impianto di incenerimento di Livorno, sono trasportati presso gli impianti dell’azienda versiliese Ersu senza criticità alcuna per i livornesi nell’erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti”.