Rotatoria di Montenero, i lavori sono terminati. Salvetti: “Ho scritto ad Anas per velocizzare i cantieri in Variante”

Livorno, 27 ottobre 2023 - Sono giunti a compimento i lavori per il rifacimento del percorso della rotatoria di Montenero, uno snodo cittadino importante che collega la parte sud al resto della città. Di questa mattina, venerdì 27 settembre, il sopralluogo del sindaco Luca Salvetti accompagnato dai tecnici degli uffici di Palazzo Civico per constatare il fine lavori.

«I lavori principali sono finalmente terminati - le parole del primo cittadino a Il Telegrafo -. Mancano piccoli ritocchi estetici secondari ma il grosso è fatto, compreso la piantumazione di ulivi, cipressi e altro verde». «L’apertura della rotatoria di Montenero - aggiunge - consente la possibilità da questo momento in poi, dopo anni, di riutilizzare questo incrocio nella maniera più sicura e necessaria a chi abita nella zona e da chi si inserisce nella variante. Segnalo che in questo luogo purtroppo in passato sono accaduti incidenti, di cui uno molto grave. Proprio da quell’incidente partì la convinzione di modificare strutturalmente tutto. Sono passati tanti anni, i lavori non partivano. In questi tre anni siamo riusciti ad attivarli e concluderli».

Un intervento che giunge quindi al termine, in un momento in cui il traffico cittadino sembra ingolfato dai cantieri stradali sparsi per la città che hanno causato lamentele e segnalazioni da parte della cittadinanza.

Sul punto, le dichiarazioni di Salvetti: «Segnalo al di là dell’apertura in coincidenza con una situazione difficile del traffico a Livorno, che ho inviato una lettera al responsabile regionale di Anas per quanto riguarda la gestione del cantiere dello svincolo Livorno Sud della Variante, perché quella è una arteria fondamentale per il traffico livornese. Comprendiamo che i lavori erano necessari, così come comprendiamo le due allerte meteo a distanza di pochi giorni che hanno complicato la situazione, ma non si può accettare che su quel cantiere si lavori a rilento. Occorre che ci sia un numero di personale addetto ai lavori adeguato e consono per fare i lavori bene e in fretta, dal momento che non si tratta di una strada secondaria».

di Francesco Ingardia