Sono ventiquattro le squadre al lavoro a pieno ritmo nell’Asl Nord Ovest per i vaccini nelle Rsa. Ventiquattro team vaccinali composti da medici, infermieri, Oss (operatori socio assistenziali), assistenti sanitari, sociali e amministrativi. Hanno fatto molto bene, a ieri risultava già vaccinato il 50% degli ospiti anziani “vaccinabili”, cioè in condizioni di poter e voler fare l’iniezione del siero. La tabella di marcia, programmata dalla Regione, viene rispettata. Queste nello specifico le dosi somministrate (al 6 gennaio) agli ospiti presenti nelle residenze sanitarie assistenziali (Rsa), sempre suddivise per zona: area Livornese 127; Valli Etrusche 213; Elba 12. Apuane 160; Lunigiana 248; Piana di Lucca 206; Valle del Serchio 64; Pisana 89; Alta Val di Cecina - Val d’Era 74; Versilia 130.

L’immunizzazione della fascia più debole degli anziani è il primo grande passo per ridurre drasticamente i ricoveri e la mortalità per covid, gli effetti si vedranno già a fine mese, quando sarà somministrata la seconda dose che dà la sicurezza. La Toscana è la prima Regione in Italia nella vaccinazione degli anziani nelle Rsa, in totale oltre 5.500 persone. Per quanto riguarda il personale sanitario, prosegue poi il piano elaborato ed attuato dall’Asl Nord Ovest. Al 6 gennaio le persone vaccinate erano 5.334 tra operatori sanitari (3.959), altro personale (52) e ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (1.323). Sono stati vaccinati 1.718 uomini e 3.616 donne. Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, (sempre al 6 gennaio) apparteneva alla fascia 50-59 anni: 1.298; segue la fascia d’età 40-49 con 936 vaccinati; quindi la fascia 30-39 con 758; la fascia 60-69 con 725; la fascia 80-89 con 487; la fascia 20-29 con 442; la fascia oltre i 90 anni con 407; ultima la fascia 70-79 con 279 vaccinati.

Questo anche il dettaglio del numero di somministrazioni per zona (in questi dati sono comprese sia le vaccinazioni ospedaliere che quelle territoriali) Zona Livornese: 1007 vaccinazioni; Zona Valli Etrusche: 468 vaccinazioni; Zona Elba: 77 vaccinazioni. Zona Apuana 955 vaccinazioni; Zona Lunigiana: 348 vaccinazioni; Zona Piana di Lucca: 963 vaccinazioni; Zona Valle del Serchio: 131 vaccinazioni; Zona Pisana (molte somministrazioni vengono effettuate da Cisanello) 112; Zona Alta Val di Cecina Val d’Era: 468 vaccinazioni; Zona Livornese: 1007 vaccinazioni; Zona Valli Etrusche: 468 vaccinazioni; Zona Elba: 77 vaccinazioni: Zona Versilia: 715 vaccinazioni. Infine tutti in Toscana possiamo seguire il monitoraggio delle vaccinazioni anticovid in tempo reale attraverso il portale http:vaccinazioni.sanita.toscana.it.

