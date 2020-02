Livorno, 18 febbraio 2020 - Ha tentato di rubare un profumo all’interno del negozio di Zara, nella centralissima via Grande, a Livorno, e poi ha usato violenza contro l’assistente alla clientela nel tentativo di eludere i controlli e darsi alla fuga. Un uomo di 33 anni, nordafricano, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, lunedì 17 febbraio, dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Livorno. A suo carico le accuse di rapina impropria, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.



L’uomo infatti, ben noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti, contro la persona e contro l’ordine pubblico, ha inoltre minacciato con un coltello l’addetto alla sicurezza e, all’arrivo dei carabinieri, ha opposto ulteriore resistenza minacciando anche gli stessi militari che stavano procedendo all’arresto. La collaborazione con la sicurezza del negozio ha quindi consentito di poter fermare l’uomo. Il 33enne è stato trovato anche in possesso di due involucri di cellophane con all’interno 4 grammi di marijuana. In attesa dell’udienza di convalida e del rito direttissimo il giovane è stato portato negli uffici del nucleo operativo dei carabinieri e sottoposto alle formalità di rito.



P.B.

