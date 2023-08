Rubano otto paia di occhiali da sole: marito e moglie arrestati

Piombino (Livorno), 6 agosto 2023 – Una coppia era stata notata aggirarsi con fare sospetto per le vie del centro di Piombino da un cittadino che l’ha segnalata al 112Nue e così sono arrivati i militari dell'aliquota operativa della compagnia, in abiti civili. I militaro, grazie alla descrizione fornita, hanno individuato la coppia monitorandone i movimenti, supportati a breve distanza da una pattuglia della stazione di Piombino Porto Vecchio.

Nel frattempo la coppia è entrata in un negozio di ottica per uscirne poco dopo: fermati e sottoposti a controllo, i militari hanno trovato nella borsa della donna otto paia di occhiali da sole di varie marche, ancora con il cartellino del prezzo.

Per questo la coppia di coniugi, 43 e 33 anni, di origine romene, è stata arrestata.

Con il supporto fornito dall'analisi dei filmati delle telecamere del negozio, i carabinieri hanno ricostruito quanto avvenuto: la coppia è entrata nel negozio visibilmente affollato e la donna si è posta tra la titolare e il marito per coprire la visuale, spiegano gli investigatori in una nota, approfittando del momento di affluenza e della copertura della moglie, l'uomo ha aperto i cassetti degli espositori, prestando molta a attenzione a prelevare solo gli occhiali di noti marchi e non dotati di dispositivi antitaccheggio, infilando nella borsa della donna la refurtiva per poi guadagnare l'uscita.

Il giudice del tribunale di Livorno ha convalidato l'arresto e disposto gli arresti domiciliari per l'uomo e la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per la donna, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Gli occhiali, del valore commerciale complessivo di circa 1.300 euro, sono stati immediatamente restituiti alla negoziante.