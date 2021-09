di Michela Berti L’11 luglio tre ladri sono entrati nella Chiesa La Sacra Famiglia nel quartiere di Shangai, hanno forzato una finestra e cercato di scardinare le cassette delle offerte votive dei fedeli, senza peraltro riuscirci. Le immagini del circuito di videosorveglianza interno alla struttura hanno ripreso i tre ladruncoli nelle fasi del tentativo di furto. Dalle immagini sono partite le indagini della Squadra Mobile della Questura di Livorno per identificare i malviventi. Le ricerche sono finite in...

L’11 luglio tre ladri sono entrati nella Chiesa La Sacra Famiglia nel quartiere di Shangai, hanno forzato una finestra e cercato di scardinare le cassette delle offerte votive dei fedeli, senza peraltro riuscirci. Le immagini del circuito di videosorveglianza interno alla struttura hanno ripreso i tre ladruncoli nelle fasi del tentativo di furto. Dalle immagini sono partite le indagini della Squadra Mobile della Questura di Livorno per identificare i malviventi. Le ricerche sono finite in queste ore perché sono stati individuati e segnalati alla Procura della Repubblica di Firenze tre livornesi, minorenni all’epoca dei fatti, già conosciuti alle forze dell’ordine per reati simili. Nelle loro abitazioni sono stati trovati gli stessi abiti indossati la notte del tentato furto.

Rubare in chiesa, purtroppo, è sempre esistito. Lo ricorda don Paolo Razzauti che conosce bene la sua Livorno: "Prima erano gli adulti a rubare, oggi sono i ragazzini. Purtroppo siamo in una fase molto delicata, senza grandi riferimenti per queste generazioni. Stanno in giro fino a tardi e le famiglie praticamente inesistenti o non vedono o fanno finta di non vedere. E’ un problema, un bel problema".

Don Paolo ricorda: "Ricordo che una volta sorpresi un uomo che rubava nella cassetta dell’elemosina del duomo. Era diversi giorni che i suoi colpi andavano a segno. Ma quel giorno lo sorpresi e gli dissi che lo avrei aiutato dandogli dei soldi in cambio però di lavoretti in parrocchia. Non l’ho più visto".

Tanti episodi nella mente di don Paolo che negli anni ’70 era parroco a Sant’Agostino: "A quel tempo – racconta – facevano danni per diverse centinaia di lire magari per portare via pochi spiccioli. Ricordo che la tecnica che usavano era quella del fil di ferro calato nelle feritoie delle cassette delle elemosina, in fondo il filo era ricoperto di colla così la moneta di carta si attaccava e veniva tirata su. Poi estratta dalla cassetta".

Ora grandi somme non si trovano più in fondo alla chiesa ma nei contenitori delle offerte per le candele, ad esempio, c’è chi cerca di racimolare qualche spicciolo. Le parrocchie si sono organizzate per smascherare gli autori dei furti e hanno installato, anche per scongiurare atti vandalici nei confronti delle chiese, le telecamere: "La Cei con l’Otto per mille sosteneva l’acquisto delle telecamere nelle chiese. Il nostro vescovo monsignor Giusti anche ultimamente ricordava che si può utilizzare questo contributo per sostenere certe spese. Vengono messe soprattutto per salvaguardare il Santissimo con impianti d’allarme al tabernacolo".