Sabato la Coppa Barontini: tre maxischermi, dirette tv e social per la spettacolare sfida a cronometro nei Fossi

Livorno, 12 giugno 2023 – Sabato 17 giugno a Livorno tornano in acqua i gozzi a dieci remi in notturna per il secondo appuntamento della stagione remiera: la Coppa Barontini, la gara spettacolare a cronometro che si disputa sul circuito dei Fossi che attraversano la città.

Alla presentazione dell'edizione 2023 ha partecipato anche il sindaco Luca Salvetti, oltre all'assessore al turismo Rocco Garufo, la presidente del comitato organizzatore Monica Bellandi e la Fondazione Lem.

«La Barontini è il secondo appuntamento clou della stagione - ha affermato Salvetti - un altro pezzo di storia delle nostre gare remiere che viene proposto col massimo dell'attenzione e della promozione. Un capitolo molto atteso, dopo la palpitante ed emozionante Risi’atori, vissuta in maniera autentica da tantissime persone. La Barontini parte con un vantaggio, in quanto anche negli anni precedenti ha sempre avuto riscontri eccellenti. Puntiamo al record di presenze. Caratteristiche consuete, ma contorno sempre più ricco e variegato».

La manifestazione verrà ripresa dai droni in tutte le sue parti, compresa la Coppa Edda Fagni (riservata alle categorie juniores e femminile) e trasmessa in diretta su tre maxischermi: sulla Falsa Braga della Fortezza Nuova, davanti alle tribune autorità e sul ponte tra via Borra e piazza dei domenicani.

Inoltre sarà trasmessa in diretta anche su Granducato Tv e in streaming sulle pagine Facebook di Visit Livorno, Gare remiere e Comune di Livorno e su quella di Visit Tuscany, il canale promozionale di Regione Toscana. Naturalmente foto e video di Novi saranno poi proposti come sempre ormai anche su Il Telegrafo Livorno online.