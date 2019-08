Livorno 7 luglio 2019 - La XX edizione della Sagra della SVS “Ballo sotto le stelle” sta per aprire i battenti. Il taglio del nastro è previsto per venerdì 9 agosto alle 19. Interverrà il sindaco Luca Salvetti.

La manifestazione si svolgerà nella sede Nord della SVS, in via delle Corallaie 10 e resterà aperta fino a giovedì 15 agosto, con un programma ricco di eventi, tutti a ingresso gratuito. Spazio sarà dedicato anche alla buona cucina.



La presidente della SVS, Marida Bolognesi, ha definito questa iniziativa "come un momento di aggregazione per i cittadini che seguono l’associazione, ma anche un’occasione di autofinanziamento". La Bolognesi ha poi ringraziato "i volontari che si stanno impegnando con tutte le loro energie, alla realizzazione della festa. Volontari che si toglieranno la divisa da soccorritore, per indossare i panni dei camerieri, dei cuochi, dei barristi per ospitare al meglio tutti coloro che parteciperanno alla Sagra". Nonostante questo sforzo "i servizi che SVS garantisce ogni giorno alla città continueranno, - ha assicurato la Bolognesi - anzi, il periodo estivo vede un incremento di forze per la città, perché la stagione balneare e il caldo creano sempre maggiori richieste e necessità".



Il direttore di SVS, Francesco Cantini, ha invece illustrato io calendario degli spettacoli. "A dare il via alla Sagra sarà Regina Miami venerdì 9 agosto alle 21.30 - ha annunciato Cantini - e il giorno successivo toccherà alla Banda Libera ‘Garibaldo Benifei’ alle 21, fino all’inizio del concerto di Bobo Rondelli e dell’Ottavo padiglione alle 22". Domenica 11 agosto toccherà a I Licantropi a partire dalle 22 e lunedì 12 agosto , sempre alle 21, il palco sarà tutto per Riccardo Cioni, mentre martedì prossimo giornata dedicata ai bambini con lo spettacolo di Manolo alle 21 e la ricca tombola con tanti giochi in palio.

Ma non è finita qui, mercoledì alle 21 di potrà ballare con i Max Paradise e a Ferragosto, a chiusura della festa, sempre alle 21, saliranno sul palco Nuova Formula. Infine, come ogni anno, il bilancio della festa sarà reso pubblico e sarà indicato il progetto al quale il ricavato sarà destinato per finanziare i servizi che SVS.









