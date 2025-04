Salute mentale, prorogata la scadenza per presentare gli affitti destinati all'uso

Livorno, 4 aprile 2025 - È stata prorogata fino alle 12 di lunedì 5 maggio 2025 la scadenza per la presentazione delle offerte per l’affitto di immobili presenti sul territorio del Comune di Livorno da adibire a Struttura Residenziale Psichiatrica, Centro Salute Mentale e Centro Diurno.

Gli immobili oltre a possedere l’agibilità ed essere conformi alla disciplina vigente, devono essere in uno stato di fatto tale da garantire l’idoneità all’uso senza la necessità di interventi immediati salvi gli adeguamenti necessari ai fini del rispetto della normativa sull’accreditamento. Saranno giudicate ammissibili anche proposte d’immobili i cui proprietari s’impegnano a proprie cura e spese nei termini richiesti ad eseguire le opere necessarie a rendere l’immobile conforme alle norme di legge e/o ai requisiti richiesti. L’immobile o gli immobili devono avere una superficie complessiva di almeno 543 metri quadrati in cui possano trovare collocazione i locali presenti nelle attuali strutture.

Richieste di informazioni o chiarimenti possono essere inviate esclusivamente con posta certificata all’indirizzo direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it indirizzandole specificamente al Responsabile del procedimento, fino ai 7 giorni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle proposte. Le richieste di chiarimenti dovranno indicare il numero di telefono, l’indirizzo e-mail, l’indirizzo di posta elettronica certificata e il nominativo del soggetto richiedente.

La proposta dovrà pervenire in busta chiusa alla Azienda USL Toscana nord ovest a mezzo del servizio delle Poste Italiane S.p.A. con Raccomandata con Avviso di Ricevimento, tramite corriere o mediante consegna diretta a mano al seguente indirizzo: Azienda Usl Toscana Nord vest – UOC Patrimonio Gestione Beni Immobili Viale Alfieri 36 – 57124 Livorno. In caso di consegna diretta sarà possibile consegnare il plico a mano, presso il medesimo indirizzo sopra riportato, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo. In quest’ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta, con l’indicazione dell’ora e della data di consegna. Per consultare il bando completo: https://www.uslnordovest.toscana.it/bandi-e-concorsi/14440-avviso-manifestazione-di-interesse-per-ricerca-di-mercato-per-l-acquisizione-in-locazione-di-immobili-nel-comune-di-livorno-da-adibire-a-centro-di-salute-mentalee