Una tartaruga marina in difficoltà, che non riusciva ad immergersi, è stata recuperata martedì pomeriggio dai biologi del settore mare di Arpat, allertati dalla Capitaneria elbana di Portoferraio e quindi trasferita nel centro di recupero tartarughe marine di Talamone dove le saranno praticate le cure necessarie per poi poterla rimettere in libertà. Il rettile marino in difficoltà, un esemplare di ‘Caretta Caretta’ con un carapace lungo 65 centimetri e largo 62 centimetri ed un peso di circa 30 chili, è stato avvistato da un diportista a circa 3 miglia di distanza dallo Scoglietto di Portoferraio, in direzione Capraia. L’uomo ha contattato la Guardia Costiera che ha subito inviato sul posto una sua motovedetta ed ha richiesto l’intervento dei biologi di Arpat, che si trovavano in mare con l’imbarcazione del ‘Diving Cavo’ per effettuare un’attività di monitoraggio della posidonia. Questi ultimi, nel giro di 40 minuti sono arrivati sul posto e si sono immersi per verificare le condizioni dell’animale che, pur non presentando segni evidenti di ferite o traumi, non si immergeva e rimaneva sostanzialmente fermo. La ‘caretta caretta’ con tutti gli accorgimenti del caso è stata issata a bordo dell’imbarcazione del diving e quindi collocata in una vasca dove è rimasta in osservazione tutta la notte. Ieri mattina, sempre con la collaborazione della Capitaneria elbana, la tartaruga marina con il primo traghetto in partenza dall’Elba è stata trasferita sul continente ed infine portata nel centro di recupero di Talamone dove rimarrà in osservazione fino a quando non sarà nelle condizioni idonee per tornare nel profondo blu dell’Arcipelago Toscano.

Roberto Medici