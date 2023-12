Salviano, ponte più sicuro. Oggi l’inaugurazione

Livorno, 12 dicembre 2023 – Il presdiente della Regione Eugenio Giani con il sindaco Luca Salvetti e l’assessora all’ambiente e difesa del suolo Monia Monni, saranno stamani alle 10 a Livorno per l’inaugurazione del Ponte di Salviano. Si tratta di un intervento atteso che costituisce la fase finale di tutti quegli interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico sul bacino del Rio Maggiore che hanno visto la realizzazione del nuovo ponte carrabile di via Peppino Impastato, la demolizione e la ricostruzione del Ponte di via di Salviano.

L’opera, a seguito dell’alluvione del 2017, è stata ritenuta necessaria per motivi generali di sicurezza e per garantire una sensibile riduzione del rischio idraulico nel Bacino del Rio Maggiore.

Il nuovo Ponte è carrabile e pedonale rendendo pertanto di nuovo percorribile il lungo tratto in via di Salviano tra la rotatoria della Leccia e la rotatoria con via Costanza permettendo a questa ripristinata viabilità di integrarsi funzionalmente con la nuova Bretella stradale (via Impastato/rotatoria con via dei Pelaghi e via Costanza ) la quale è stata realizzata e inaugurata nel 2022, "dopo anni e anni di battaglie politiche condotte in primo luogo dal nostro Circolo del Pd" sostiene il segretario Roberto Brilli.

"Questa operazione generale portata avanti negli ultimi tre anni – continua Brilli – è stata possibile con un investimento pubblico, nel complesso dei due interventi (nuovo Ponte di Salviano e Bretella stradale ), di quasi 4 milioni di euro. A carico principalmente della Regione toscana e con il concorso finanziario del Comune di Livorno.

Raggiunti questi obiettivi rilevanti e significativi, dobbiamo ora guardare ancora in avanti. Per una sempre più adeguata rete di infrastrutture sul nostro territorio. Sia relative alla viabilità, sia relative alla sicurezza idrogeologica dell’intera zona".