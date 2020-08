Il segretario nazionale Matteo Salvini sarà questa sera alle 21 a San Vincenzo, alla Festa provinciale della Lega, nell’area feste. Salirà sul palco con la candidata alla presidenza della Regione Toscana, Susanna Cecccardi. Salvini torna in Val di Cornia a distanza di due anni, era febbraio 2018 e...

Il segretario nazionale Matteo Salvini sarà questa sera alle 21 a San Vincenzo, alla Festa provinciale della Lega, nell’area feste. Salirà sul palco con la candidata alla presidenza della Regione Toscana, Susanna Cecccardi. Salvini torna in Val di Cornia a distanza di due anni, era febbraio 2018 e il comizio elettorale lo fece davanti la portineria della fabbrica a Piombino. Di cose ne sono accadute, di cambiamenti ce ne sono stati, Salvini è stato ministro, la Lega ha conquistato consensi, ora guida l’opposizione e spera, di buttar giù roccaforti come la Toscana, proprio come è accaduto alla vicina Piombino alle scorse amministrative. E questa sera la Lega presenterà proprio a San Vincenzo alle 21, nella location che è sempre stata quella della Festa de L’Unità – fermata quest’anno dal covid 19 – la squadra che mette in campo per sconfiggere il candidato del centrosinistra alla Regione Eugenio Giani. La giornata di oggi si apre alle 18.30 con un dibattito sull’economia. A confrontarsi ci saranno l’onorevole Marzo Zanni e il giornalista de La Verità Fabio Dragoni. Domani altro dibattito alle 18.30 sull’ambiente e il turismo. Interverranno l’onorevole Vannia Gava, il presidente provinciale Fiba Maurizio Frassoni, il vicepresidente nazionale Fiba Fabrizio Lotti, il sindaco di Piombino Francesco Ferrari, il consigliere regionale Roberto Biasci e membri de L’altraitalia ambiente. La Festa si chiude domani alle 23 ma prima sul palco a partire dalle 21 una serata con gli alleati di centrodestra. m. p.