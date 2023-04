Salvini: “Si sblocca il contenzioso per la Tirrenica”. Simiani: “Non ci sono risorse”

Pisa, 18 aprile 2023 – “Mi fa piacere annunciare che l'annoso contenzioso sulla Tirrenica è stato definitivamente sbloccato perché oggi (ieri 17, ndr) Anas presenterà il progetto esecutivo al Consiglio superiore dei lavori pubblici che è un organismo del ministero e quindi cercheremo di sbloccare questa vicenda prima possibile”.

Lo ha detto ieri il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo all'assemblea generale dell'Unione industriale pisana, parlando della necessità di superare l'attuale gap infrastrutturale della Toscana tirrenica.

"Da ministro cerco di accelerare, di trovare fonti di finanziamento e di approvare progetti. Posso assicurare che settimanalmente le mie telefonate, ai limiti dello stalking, sulla Tirrenica le faccio a chi di dovere”, ha inoltre detto Salvini, dopo avere partecipato all'assemblea generale dell'Unione industriale pisana.

"Anche la Sgc Firenze-Pisa-Livorno ha assolutamente bisogno di lavoro di ammodernamento - ha aggiunto - ma chiedere un pedaggio in un momento difficile come questo richiede prudenza”.

Simiani: “Nessuna risorsa”

Sulla Tirrenica, a Salvini fa eco Marco Simiani, capogruppo Pd in Commissione ambiente di Montecitorio.

«Nell'allegato al Def ‘Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica’ presentato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini non c'è nessuna risorsa per la realizzazione della strada Tirrenica – dice Simiani – nonostante gli impegni assunti dal governo in Parlamento con appositi atti di indirizzo (come il mio ordine del giorno alla Legge di Bilancio approvato il 23 dicembre scorso). Per sbloccare la situazione chiederò al presidente della Commissione ambiente della Camera di organizzare un'apposita seduta tematica in prefettura a Grosseto”.

"È francamente incomprensibile – aggiunge Simiani – la politica degli annunci mancati del governo che continua a promettere di realizzare infrastrutture strategiche per la crescita del paese senza però individuare le risorse necessarie. Il ministro Salvini, come peraltro oggi a Siena per l'inaugurazione dei lavori del lotto 9 della Siena-Grosseto, va soltanto a tagliare i nastri ad opere finanziate da altri governi”.