Livorno, 4 dicembre 2019 - Non è andata del tutto giù al leader della Lega Matteo Salvini la locandina dell'ultimo numero del Vernacoliere, la celebre testata satirica livornese. Nella locandina e nel numero in edicola si parla della Madonna. Nella visione satirica del giornale, la Vergine chiede proprio attraverso il giornale satirico di insultare Matteo Salvini "perché io non posso farlo, non posso dire parole brutte".

Il tutto condito da espressioni sopra le righe, come nella tradizione della testata. L'accostamento non è piaciuto a Salvini, che alla locandina ha dedicato un post sulla sua pagina Facebook. "La satira è il sale della vita - si legge nel post - ma perché tirare in ballo la Madonna?".

Il riferimento del Vernacoliere è a un ormai conosciuto discorso di Salvini, pronunciato a Milano in piazza Duomo, in cui si affidava la sua vita e quella dei suoi sostenitori "al cuore immacolato di Maria". Discorso fatto a maggio in occasione di una iniziativa pubblica.