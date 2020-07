Va avanti, ma potrebbe subire un brusco ridimensionamento, il progetto per la realizzazione dell’approdo turistico a San Giovanni dove il master plan dei porti della Toscana consente la presenza di una struttura da 350 posti per barche medio piccole. Il punto sull’iter del progetto che si trascina ormai da anni è stato fatto nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale. A spiegare tutte le novità emerse è il sindaco Angelo...

Va avanti, ma potrebbe subire un brusco ridimensionamento, il progetto per la realizzazione dell’approdo turistico a San Giovanni dove il master plan dei porti della Toscana consente la presenza di una struttura da 350 posti per barche medio piccole. Il punto sull’iter del progetto che si trascina ormai da anni è stato fatto nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale. A spiegare tutte le novità emerse è il sindaco Angelo Zini.

Sindaco, cosa è successo in consiglio comunale?

"Abbiamo approvato una delibera con la quale ci adeguiamo alle sentenze del Tar della Toscana sui ricorsi presentati dalla cooperativa Marina di San Giovanni. Il Tar ci obbliga a riprendere il percorso di approvazione definitiva del piano regolatore portuale relativo alla zona di San Giovanni stoppato nel 2012. I giudici amministrativi hanno detto che dobbiamo ripartire dal momento dell’adozione e quindi chiudere il percorso".

In concreto, cosa ha fatto il Comune?

"E’ stata rifatta la verifica di tutte le osservazioni presentate all’epoca, comprese quelle presentate dai vari uffici della Regione Toscana, in particolare quelli con competenze in materia ambientale e di sicurezza idraulica. Tenendo conto del nuovo quadro normativo che si è nel frattempo sviluppato con l’entrata in vigore del Pit della regione abbiamo riavviato il procedimento e ridefinito le norme tecniche di attuazione sull’area di San Giovanni che non prevedono edificazioni a terra e la sola riorganizzazione dell’esistente nella parte a mare".

Come proseguirà l’iter?

"La documentazione verrà trasmessa alla Regione per la conferenza paesaggistica prevista dal Pit. Dopo il suo pronunciamento riporteremo la pratica in consiglio comunale per l’approvazione definitiva".

Avete intenzione di rivedere il progetto?

"La nostra idea è di valutare gli interventi da fare nell’ambito della pianificazione urbanistica prevista dal nuovo piano strutturale e dal piano operativo. Il tutto tenendo conto degli studi per la messa in sicurezza dell’area che è ad altissimo rischio di pericolosità idraulica. La previsione iniziale di una struttura fino a 350 posti barca va rivista. Un intervento di quelle dimensioni non è ipotizzabile".

R.M.