Il questore Roberto Massucci ha riunito ieri mattina il tavolo tacnico per decidere i controlli per l’ordine pubblico in occasione dei festeggiamenti per San Silvestro e ha incontrato gli esercenti di via Cambini e via Marradi, dove oggi sarà fatto un sopralluogo. Sono state fissate così le linee guida per la gestione dell’ordine pubblico per Capodanno alla riunione del tavolo tecnico in Questura, dove hanno partecipato i vertici delle forze dell’ordine. È stato invitato anche il sindaco Luca Salvetti. Nel pomeriggio ha incontrato gli esercenti di via Cambini e via Marradi, dove nel fine settimana di Natale si sono verificati assembramenti con centinaia di giovani. Il questore aveva infatti ordinato per la tarda serata di Natale un intervento coordinato di polizia, carabinieri e polizia municipale per disperdere 400 giovani che si erano dati appuntamento in via Cambini. Gli schiamazzi e la presenza numerosa di giovani, in palese violazione delle norme anti covid contenute nel decreto ‘Natale’, hanno creato un notevole disturbo alla quiete pubblica e una situazione di evidente rischio. Così parecchi residenti hanno tempestato di chiamate i centralini di polizia e carabinieri. Identico copione la sera della Vigilia. Nella stessa serata di Natale per divieto di sosta in via Marradi sono state fatte 66 contravvenzioni. La sera di Santo Stefano, visti i precedenti, è stato fatto un altro controllo interforze in via Cambini "dove c’era solo un centinaio di avventori - ricorda il questore - e sono state elevate 13 sanzioni per divieto di sosta un via Marradi". "Gli esercenti di via Cambini e via Marradi – ci ha riferito ieri il questore Massucci – si sono dimostrati molto collaborativi. Per domani (oggi, ndr) sarà fatto un sopralluogo sul posto insieme a loro. Servirà a mettere a punto gli ultimi dettagli per gli interventi operativi che saranno decisi e che inserirò nell’ordinanza che firmerò subito dopo".

Tutto questo servirà insomma per la sera di Santo Stefano affinché tutto fili liscio. Questa è la speranza del questore. "Stiamo lavorando con il massimo impegno per arrivare alla quadra della situazione per San Silvestro. Le ultime norme per la pandemia come noto vietano feste di piazza. Le forze dell’ordine saranno schierate in massa e abbiamo chiesto rinforzi. Noi ce la metteremo tutta affinché l’ultima sera del 2021 sia vissuta serenamente e nel miglior modo da tutti, nel rispetto cioè delle regole. Occorre però che ognuno agisca con senso di responsabilità". Sul rischio che siano organizzate feste abusive, il questore Massucci assicura: "Se ci saranno segnalazioni interverranno senza indugio". Conclude: "Il decreto ‘Natale’ ha reso obbligatorio l’uso delle mascherine anche all’aperto. Le pattiglie della polizia sono e saranno impegnate a controllare che anche questo obbligo sia rispettato". Monica Dolciotti