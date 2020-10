San Vincenzo (Livorno), 1 ottobre 2020 - Altre 14 telecamere verranno installate sul territorio comunale di San Vincenzo. L’attivazione farà seguito a quelle già messe in esercizio sulle direttrici di accesso e uscita al centro abitato del comune, e a quelle installate per sorvegliare la scuola dell’infanzia, materna ed elementare, il parco pubblico Baden-Powell e la passerella ferroviaria.

Il progetto per l’implementazione del sistema di videosorveglianza è stato approvato dalla giunta, In effetti, le telecamere hanno dimostrato di essere un buon deterrente nei confronti dei reati predatori, oltre a rivelarsi un prezioso strumento per individuare gli autori dei reati stessi. Inoltre, hanno consentito la rilevazione e la contestazione di numerose violazioni a carico di veicoli sprovvisti di assicurazione o revisione, aumentando di conseguenza la sicurezza stradale. Queste telecamere di videosorveglianza riguarderanno via del Castelluccio, strada San Bartolo (in modo tale da controllare le due direttrici di accesso alla frazione), i varchi elettronici a presidio della ztl estiva, la zona industriale- artigianale (via Pitagora, via Platone e via Archimede) e via Serristori. Prevista anche l’installazione di quattro telecamere nelle zone del parco pubblico di piazza Umberto I e del parco pubblico tra l’area scolastica ‘Rodari’ e la sede della Croce Rossa.

«L’implementazione del servizio di videosorveglianza sul territorio comunale - ha detto il sindaco Alessandro Bandini - rappresenta un ulteriore passo in avanti per garantire ancora maggior sicurezza contro illeciti di vario genere e atti di vandalismo. Un investimento importante finalizzato anche al fondamentale monitoraggio delle aree di San Vincenzo più frequentate da parte dei cittadini».