San Vincenzo (Livorno) 8 gennaio 2020 - La nascita di una sezione comprensoriale di «Italia Viva» a Piombino che vede interessare anche il territorio comunale di San Vincenzo, ha indotto la segreteria del Psi locale ad intervenire. Il segretario Marco Bonicoli –sezione Psi Giacomo Matteotti - afferma : «Apprendiamo positivamente la notizia che a San Vincenzo si sia costituita la presenza di Italia Viva. Certi di poter condividere quei percorsi laici e riformisti che come partito sempre ci hanno contraddistinto, rimarchiamo la vicinanza e la partecipazione, in piena autonomia, a quei comitati e tutti i sistemi di aggregazione che il gruppo Italia Viva vorrà costituire sul nostro territorio". Per Bonicoli, che è assessore ai lavori pubblici nella giunta Bandini "allargare il consenso della giunta di cui facciamo parte sin dall’inizio del suo percorso politico, - prosegue - sarà un ulteriore valore aggiunto affinché le idee e gli obbiettivi siano maggiormente condivisi e partecipati".

Bonicoli promette che "in totale accordo sul rafforzamento e la continuità dell’attuale amministrazione Bandini", il gruppo offrirà "insieme all’attuale maggioranza sostegno ad Eugenio Giani per la sua candidatura alle prossime elezioni Regionali».

