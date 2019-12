San Vincenzo (Livorno) 19 dicembre 2019 - Tocca ai Comuni di Campiglia con la lista «Campiglia Comune» ed al comune di San Vincenzo con «San Vincenzo c’è…» a rispondere in maniera congiunta ad Assemblea Popolare di Suvereto (lista di maggioranza in quella località) - sulla questione, ampiamente dibattuta, che vede al centro dell’attenzione la società «Rimateria» che gestisce lo smaltimento dei rifiuti.

«I Comuni di Suvereto e Piombino vogliono a tutti i costi sovrapporre la politica marketing alla responsabilità istituzionale e alle competenze scientifiche», attacca il documento congiunto e continua… «Il progetto Rimateria (e gli argomenti dei suoi oppositori) è stato vagliato per oltre un anno dagli organismi competenti (se ne citano una ventina ndr). Alla fine di questo processo, -tengono a precisare i comuni di Campiglia e San Vincenzo, l’organo tecnico collettivo ha così deliberato: «Il nucleo prende altresi` in esame l’alternativa zero (ovvero la bocciatura del progetto presentato, ndr) rilevando che la mancata attivazione del progetto potrebbe comportare l’abbandono dell’attuale attivita` di coltivazione della discarica e quindi il venire meno della continuita` gestionale con relativo ritardo nella copertura delle discariche in essere. Da ciò potrebbero derivare problematiche tipo ambientale, in particolare per le emissioni di cattivi odori e di produzione di percolato". Secondo i due Comuni "l’attivazione del progetto di per sè dà quindi maggiori garanzie in termini di ripristini e modalità di coltivazione. Sotto il profilo ambientale, nel senso di tutela dell’ambiente, l’opzione zero non è quindi preferibile, sia rispetto al tema della necessità di provvedere alle operazioni di bonifica, che rispetto alle problematiche di emissione degli odori».

Appare evidente, - dicono San Vincenzo e Campiglia - al di la di qualsiasi stucchevole strumentazione politica, che chi nella forma e nella sostanza, opera contro le bonifiche, la diversificazione economica, il risanamento ambientale e la salvaguardia occupazionale agitando paure fra i cittadini e aizzandoli contro le istituzioni e i loro doverosi atti di autotutela. Il tutto in nome del rilancio della sovracomunalità, osteggiata fino al parossismo proprio dal Comune di Suvereto nella scorsa legislatura.

Piero Bientinesi