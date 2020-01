San Vincenzo (Livorno) 4 gannaio 2020 - «Siamo a casa finalmente! Ci mancava tanto San Vincenzo...». Parlano così Simina e Ciprian Chelaru unitamente al figlio Eduard reduce da un delicato intervento effettuato in Cina per l'innesto nel suo organismo di cellule staminali. Il piccolo, che ha cinque anni è affetto da una malattia, da più parti ritenuta «incurabile». Eduard, dopo la nascita venne colpito, in maniera inspiegabile, da «paralisi cerebrale bilaterale infantile»; una malattia che impedisce al bimbo (nato nel 2014) di muovere gli arti, camminare, parlare ed anche la vista è ridotta ai minimi termini. I genitori non si sono dati per vinti tanto che, dopo ricerche e qualificate informazioni sono arrivati alla cura tramite «cellule staminali». Queste ultime (Stem Cells o SCs) sono cellule indifferenziate con elevatissima capacità autorigenerativa e, tramite specifici percorsi molecolari, possono dar vita a diversi tipi cellulari e diversi tessuti.

Simina e Ciprian hanno individuato una clinica specializzata nel settore, unica al mondo, con sede a Beike, vicino a Shenzen in Cina che pratica la terapia consistente in un ciclo di iniezioni al midollo osseo con staminali. A dicembre Eduard è stato ricoverato in Cina grazie alla sensibilità della comunità di San Vincenzo, che ha attivato iniziative per dare sostegno concreto alla famiglia. Ora, al ritorno, si vedrebbero già «primi risultati» che lascerebbero ben sperare. Per un responso più completo, occorrono però almeno sei mesi.

«Un enorme grazie a tutti coloro che hanno fatto diventare realtà questo viaggio intercontinentale – dicono i genitori di Eduard – È stata un'esperienza particolare, positiva e piena di speranza. Nostro figlio è un bimbo fantastico, coraggioso, solare e molto resistente. Ha affrontato tante procedure e nove trasfusioni con le staminali. Eduard sta benissimo, non ha subito effetti collaterali, niente febbre o vomito o altri tipi di possibili sintomi negativi. Siamo davvero contenti. Abbiamo subito notato che ha più voglia di parlare... Segno positivo che a livello delle gambe è più rilassato ed anche questo è un altro segno positivo. Da qui a 6 mesi abbiamo tanto lavoro da fare... Fisioterapia, logopedia e piscina e sicuramente un lungo monitoraggio per osservare se realmente questa terapia porta risultati. In Cina lo staff è stato molto accogliente e professionale. L'esperienza della Cina ci ha fatto crescere e prendere consapevolezza delle cose meravigliose che ci circondano giornalmente».

In effetti, secondo la famiglia, quella di Eduard rappresenta, in Toscana, la prima «esperienza» di questo tipo e quindi è sicuramente anche una tappa importante nel mondo delle staminali. Una terapia costosissima circa (quarantamila euro) ed anche per questo tutta San Vincenzo e non solo, si è unita alla famiglia per poter affrontare un così delicato e complesso intervento.

