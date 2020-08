San Vincenzo, 26 agosto 2020 - Una squadra di dieci educatori, più sei operatori ausiliari, per la riapertura della struttura comunale ‘Lo Scarabocchio’, asilo nido e materna che, alla luce delle nuove disposizioni ministeriali e regionali relative alla ripresa dei servizi educativi, prevede la divisione dei bambini della fascia 0-6 anni in gruppi e sezioni stabili e distinti. La riapertura de ‘Lo Scarabocchio’ è prevista per martedì 8 settembre e, nei prossimi giorni, i funzionari dell’ufficio scuola del Comune di San Vincenzo incontreranno i genitori dei bambini iscritti per una riunione preliminare dove verranno comunicate tutte le modalità di organizzazione del servizio.

© Riproduzione riservata