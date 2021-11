San Vincenzo, 12 novembre 2021- Babbo Natale arriverà dal mared a San Vincenzo. A poco più di un mese dal Natale l’amministrazione comunale di San Vincenzo sta preparando molti eventi per il periodo natalizio. Per tornare a creare su tutto il territorio, per le famiglie di San Vincenzo e non solo, un’atmosfera coinvolgente. «Ci teniamo a ringraziare tutti i cittadini, le associazioni e i commercianti - spiega l’amministrazione - per la grande collaborazione finalizzata a poter ricreare a San Vincenzo, grazie a un prezioso senso di comunità, un clima di festa e serenità durante le vacanze di Natale.

L’obiettivo è quello di far sì che sia la zona pedonale che le altre strade del paese siano vestite a festa e inserite a pieno nel clima natalizio». Oltre al ritorno di alcuni eventi molto apprezzati sono in arrivo quindi diverse novità. Una di queste è rappresentata da una versione invernale del festival musicale Onda su Onda, che l’8 e il 24 dicembre e il 6 gennaio allieterà i cittadini con alcuni concerti in piazza della Vittoria. L’altra novità è rappresentata da Babbo Natale che arriva dal Mare. Con il suo sacco pieno di regali il 24 dicembre spunterà su un pontile dedicato a bordo di una barca a vela illuminata e consegnerà i doni. Torneranno poi le proiezioni a tema natalizio, la pista di ghiaccio in piazza Mischi, le iniziative di Verde Dicembre dal 4 dicembre al 9 gennaio, con mercatini, luci e addobbi, la luminaria per le vie del paese grazie al supporto delle attività produttive del territorio e il villaggio degli Elfi, un luogo magico allestito in collaborazione con Carnevale del Mare all’interno del quale i bambini potranno giocare, fare merenda e divertirsi.

