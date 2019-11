SAN VINCENZO – L’importo complessivo inserito nel programma triennale (2020 – 2022) dei lavori pubblici ammonta nel comune di San Vincenzo a oltre nove milioni di euro. Questo importo emerge dalla delibera di Giunta comunale 298 del 14 novembre (resa pubblica oggi, 21 novembre) nel qaule si stanziano 4.946,000 di euro per il primo anno (2020); 1.500.000,00 (2021); e 2.578.133,58 per il 2022. Si prevedono 4 mlioni e 600mila euro euro mediante mutuo mentre i restanti prevengono da entrate con destinazione vincolata per legge (712.592,86), stanziamenti di bilancio (620.000,00) e altra tipologia (3.128.133,68).

Tra gli impegni per il 2020 è inserita la bonifica «ex discarica Ginepraie» consistente nell'analisi del sottosuolo, rimozione del materiale eventualmente inquinante e protezione delle falde per 500.000 euro. Seguendo l’ordine del programma si inserisce ancora il recupero con la sistemazione dell'area occupata dall'ex discarica di materiali inerti ubicata in località San Bartolo, dove è prevista la movimentazione di materiale per la rimodellazione dell'area, la ricopertura con terreno, difesa del suolo per complessive 350.000,00 Euro, Una nuova realizzazione è quella con la relativa sistemazione ed asfaltatura della traversa lato nord della strada San Bartolo per 220.000, 00 Euro.

Nel programma è prevista la realizzazione di un nuovo blocco loculi al cimitero comunale 250.000,00. C'è inoltre la riqualificazione, come manutenzione straordinaria di piazza Unità d’Italia 700.000,00 (nord del porto turistico), Da evidenziare una nuova realizzazione per riqualificazione degli impianti sportivi per 750.000 euro. Sicuramente farà parlare la nuova realizzazione individuata quale sistemazione area feste per 450.000,00 euro. Da segnalare anche l’intervento, quale manutenzione straordinaria, consistente dnella copertura centro diurno e micronido per 150.000 euro. E la sistemazione della viabilità per Poggio Castelluccio per la qaule sono previsti 200.000 euro. Infine, manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica della scuola elementare e del nido per 505.000 euro, della scuola materna per 425.000 euro e sdella scuola media per 446.000.00.

Piero Bientinesi