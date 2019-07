San Vincenzo (Livorno), 20 luglio 2019 - Dopo l’esperienza positiva maturata la scorsa estate con le proiezioni architetturali proposte dalla ditta «Proietta» sulle opere del Maestro Talani, vengono così nuovamente proposte, per i mesi estivi, una serie di proiezioni a tema «San Vincenzo per il mare 2019».

In effetti questa iniziativa già in atto e già collaudata, ha sicuramente contribuito a migliorare l’estetica delle vie del centro di San Vincenzo tanto da diventare e costituire una vera e propria attrazione. Così, anche in considerazione della già avvenuta installazione dei proiettori e, considerato che il preventivo pervenuto dalla ditta «Proietta» di Avigliana (To) per un importo totale di 34.953 euro per l’estensione del noleggio ed integrazione proiettori e supporti per le scenografie a tema «San Vincenzo per il mare 2019», è stato ritenuto opportuno procedere per l’estensione del noleggio ed integrazione proiettori e supporti per la realizzazione delle scenografie a tema «San Vincenzo per il mare 2019».

Insomma, i palazzi storici del centro di San Vincenzo si sono nuovamente arricchiti con nuove immagini che sicuramente contribuiscono ad infondere un giusto «clima estivo balneare» visto che il tema mare è messo al centro dell’attenzione, non solo dinanzi agli occhi dei turisti, ma anche di tutti i cittadini. Così la sera il cenrri di San Vincenzo diventa una enorme galleria di immagini che rendono davvero speciale il clima estivo.

Piero Bientinesi