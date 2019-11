San Vincenzo, 12 novembre 2019 - Un progetto ambizioso ma non impossibile. La «Costa degli Etruschi», quale ambito turistico territoriale, era presente a Roma nella sede Coni, con il sindaco di San Vincenzo Alessandro Bandini assieme all’assessore al turismo Serena Malfatti per presentare ufficialmente la candidatura a Città Europea dello Sport per l'anno 2022. Il tutto, in piena sintonia con gli obiettivi che Aces Europe promuove e che si riconducono ai dettami contenuti nel "Libro bianco della Comunità Europea" che, in sintesi, possono riassumersi in Divertimento con l'esercizio fisico; Disponibilità a raggiungere gli obiettivi; Rafforzare il senso di appartenenza alla comunità; Correttezza e rispetto (fair play); Miglioramento della salute.

«Inizia da qui un percorso che non ha solo l'obiettivo di un incremento dei flussi turistici –dice il sindaco Bandini - ma che si pone come obiettivo anche e sopratutto quello del benessere psicofisico dei propri abitanti».

p.b.