San Vincenzo (Livorno) 21 dicembre 2019 - Gli alunni della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo «Mascagni» si sono scambiati gli auguri di Natale con i docenti sulle note dei più bei brani strumentali della tradizione classica natalizia, al teatro Verdi di San Vincenzo. Lo spettacolo è stato coordinato dalla docente di musica Francesca Pallone, riuscita a far esibire insieme tutte le classi col flauto dolce. La novità è stata l’"Ensemble Mascagni", composta da 16 ragazzi di varie classi fra cui quelli del corso A a tempo prolungato che partecipano al progetto Orchestra, disponendo di spiccate attitudini musicali. Dimostrate con vari strumenti: flauto traverso, clarinetto, sax contralto, trombe, eufonio e batteria.

Gli alunni, coordinati dal docente di tecnologia Filippo Bongiorno, hanno realizzato l'albero di Natale di 2 metri per 3 esposto nella galleria del centro commerciale Coop di via Biserno, circondato da tanti piccoli presepi realizzati con una scatola di pasta, oggetti riciclati e tanta fantasia da ciascuno dei 177 alunni della scuola media."a vera uguaglianza - sottolineano i docenti - sta nel valorizzare le diversità, favorire i talenti, far sì che ciascuno veda emergere le proprie attitudini per costruire un percorso formativo di qualità". dall'istituto, ringraziamento ad Unicoop Tirreno per la concessione degli spazi e al Comune per l’uso del teatro.