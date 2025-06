San Vincenzo, topi e carenze igieniche: sospesa la licenza a un ristorante

San Vincenzo (Livorno), 28 giugno 2025 – Tracce di topi e gravi irregolarità nella gestione delle materie prime. È quanto emerso da un’ispezione effettuata dalla Asl in un ristorante del comune di San Vincenzo, nel livornese, che ha portato alla sospensione immediata della licenza di somministrazione. L'intervento si inserisce in un ciclo di controlli condotti nei giorni scorsi dalla Guardia Costiera in collaborazione con le autorità sanitarie.

Nel dettaglio, durante l'ispezione igienico-sanitaria, gli operatori hanno rilevato la presenza di escrementi di roditori nei locali dell’attività e l’utilizzo di alimenti non correttamente abbattuti o etichettati, in violazione delle normative in materia di sicurezza alimentare. A fronte di queste gravi criticità, l’azienda è stata sanzionata e dovrà procedere con gli adeguamenti richiesti per poter riaprire.

Sempre nell’ambito degli stessi controlli, a Piombino i militari della Guardia Costiera hanno accertato la presenza di tre lavoratori impiegati “in nero” a bordo di un peschereccio. Il comandante dell’imbarcazione e l’armatore sono stati sanzionati per un importo complessivo di 1.548 euro, mentre è stata inviata una segnalazione all’Ispettorato del Lavoro per le ulteriori verifiche e provvedimenti del caso.

Le attività di controllo rientrano in un più ampio piano di vigilanza sul rispetto delle norme igienico-sanitarie e di tutela del lavoro, particolarmente intenso nel periodo estivo, quando le attività legate al turismo, alla ristorazione e alla pesca registrano un notevole incremento. L’obiettivo delle autorità è duplice: garantire la sicurezza dei consumatori e tutelare i diritti dei lavoratori, talvolta esposti a forme di impiego irregolare o precario.